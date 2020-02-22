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Экс-динамовец Бертольо голом принес победу своему клубу в чемпионате Аргентины

14:00 0 Читати українською
Экс-динамовец Бертольо голом принес победу своему клубу в чемпионате Аргентины
Факундо Бертольо / фото из открытых источников

Полузащитник Альдосиви Факундо Бертольо стал героем матча 21-го тура чемпионата Аргентины против Банфилда.

Альдосиви переиграл Банфилд благодаря единственному голу Бертольо в середине первого тайма, когда экс-игрок Динамо головой замкнул подачу Солиса. Сразу после этого хавбек получил желтую карточку.

Черноморец усилился сразу тремя новичками – среди них воспитанники Динамо и Шахтера

Таким образом, Альдосиви набрал 22 очка и поднялся 19 место, Банфилд с 25 пунктами остался шестнадцатым.

К слову, Бертольо провел 17 матчей за свой клуб в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола.

Камбэк мечты на фоне ответа Роналду – еще один экс-игрок Динамо забил гол и унизил соперника в дебютном матче

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