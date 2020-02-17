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Камбэк мечты на фоне ответа Роналду – еще один экс-игрок Динамо забил гол и унизил соперника в дебютном матче

12:43 125 Читати українською
Камбэк мечты на фоне ответа Роналду – еще один экс-игрок Динамо забил гол и унизил соперника в дебютном матче
Дерлис Гонсалес забил за Олимпию в первом официальном матче после трансфера из Динамо (видео)

Дерлис Гонсалес отпраздновал триумфальное возвращение в Олимпию. В матче 5-го тура чемпионата Парагвая команда экс-динамовца разгромила клуб с оригинальным названием "12 октября".

Прошло 2067 дней с тех пор, как 25-летний вингер в прошлый раз надевал футболку клуба из Асунсьона. Олимпия, отстающая на 3 очка от лидеров парагвайского сезона, не имела права на ошибку с главным аутсайдером, который только отдавал очки и в среднем пропускал по 3 гола за игру. Дерлис Гонсалес принес Динамо меньше, чем за него заплатили Базелю, хотя для "Короля Кубков" и это большие деньги. Парагваец начал отрабатывать свой трансфер с дебютного матча за легендарный клуб, который трижды выигрывал Кубок Либертадорес.

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Новая "десятка" Олимпии добил соперника на 61-й минуте. Взял Дерлис участие еще и в победном взятии ворот. В целом сыграл 87 минут и получил прекрасные отзывы на родине. Фанаты без ума, разгромная победа и гол в дебютном матче – чего еще можно желать!

Отличился в отчетной встрече также экс-форвард Баварии и Манчестер Сити Роке Санта Крус. В активе 38-летнего снайпера уже 7 голов за 5 стартовых туров. Еще больше поражает результативная серия ветерана. Роке забивает в чемпионате Парагвая 10 матчей подряд, за это время отличился 18 раз. Этакий даже более эффектный ответ Роналду с его рекордной суперсерией (15 голов).

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Если другой новичок, бывший нападающий Реала и Арсенала Эммануэль Адебайор в заявку пока не попадал, Дерлис со старта завоевывает сердца болельщиков. Кроме забитого мяча, Гонсалес также совершил 2 отбора, 32 точных паса и однажды унизительно катнул оппоненту между ног. Его дебют уже называют возвращением мечты. Интересно, что парагваец забил и в предыдущем дебютном матче за Олимпию почти 6 лет назад.

Отметим, что пример Дерлиса не является чем-то уникальным. Только за последние годы после временного или полноценного ухода из Динамо начали сиять и забивать такие атакующие игроки, как Теодорчик, Яремчук, Мбокани, Мораес, Русин и даже Жерсон Родригес, ставший лидером Анкарагюджю.

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