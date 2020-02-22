Екс-динамівець Бертольйо голом приніс перемогу своєму клубу в чемпіонаті Аргентини

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Моурінью повертається на Стемфорд Брідж, шанс для реабілітації Зінченка, битва за ЛЧ у Прімері – топ-матчі євровікендуСвіт — 21 лют 2734
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Португальські ЗМІ та фанати про матч Шахтар – Бенфіка: Криза виходить на міжнародний рівень, або Краще не йти даліЛіга Європи — 21 лют 8927
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Ярмоленко все ще не може повернутися після травми – тренер Вест Хема пояснив ситуацію українцяАнглія — 21 лют 2843
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