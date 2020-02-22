Екс-динамівець Бертольйо голом приніс перемогу своєму клубу в чемпіонаті Аргентини

Півзахисник Альдосіві Факундо Бертольйо став героєм матчу 21-го туру чемпіонату Аргентини проти Банфілда.

Альдосіві переграв Банфілд завдяки єдиному голу Факундо Бертольйо в середині першого тайму, коли екс-гравець Динамо головою замкнув подачу Соліса. Одразу після цього хавбек отримав жовту картку.

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Таким чином, Альдосіві набрав 22 очки та піднявся 19 місце, Банфілд з 25 пунктами залишився шістнадцятим.

До слова, Бертольйо провів 17 матчів за свій клуб у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи.

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