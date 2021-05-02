Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар высказался относительно пенальти, назначенного за фол Забарного, в матче между Ворсклой и Динамо (1:5).

"Этот одиннадцатиметровый не вписывается в логику футбола. Как Забарный мог нарушать правила, если шел от мяча, а Степанюк просто наткнулся на его ногу?

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Копиевский (главный рефери встречи – прим.), очевидно, не понимает сути борьбы. А все это потому, что этот арбитр, как и большинство представителей нашего судейского корпуса, не прошел школу футбола как игрок", – цитирует Ступара UA-Football.

К слову, пенальти не помешало команде Мирчи Луческу, которая в итога разгромила полтавчан со счетом 5:1, одержала 3 ​​пункта и сохранила 13-очковое преимущество над Шахтером.

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