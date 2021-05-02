Уверенная победа киевлян над Ворсклой со счетом 5:1 поспособствовала новому достижению в украинском футболе.

Динамо забило команде Максимова 5 мячей, но именно 3-й является особенным. Этот гол стал для киевлян 1900-м в чемпионате Украины, информирует официальный сайт УПЛ.

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В целом "бело-синие" уже отметились 1902-мя точными выстрелами. Сейчас это лучший показатель среди всех отечественных коллективов. Шахтер, в свою очередь, не дает расслабляться Динамо. После победы над СК Днепр-1 (2:1) в их активе 1883 гола.

К слову, команда Мирчи Луческу еще в прошлом туре обеспечила себе досрочное чемпионство УПЛ. Сейчас преимущество над "горняками" составляет 13 зачетных баллов.

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