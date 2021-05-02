Колишній рефері ФІФА Мирослав Ступар висловився щодо пенальті, призначеного за фол Забарного, у матчі між Ворсклою та Динамо (1:5).

"Цей одинадцятиметровий не вписується у логіку футболу. Як Забарний міг порушувати правила, якщо йшов від м'яча, а Степанюк просто наткнувся на його ногу?

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Копієвський (головний рефері зустрічі – прим.), очевидно, не розуміє суті боротьби. А все це через те, що цей арбітр, як і більшість представників нашого суддівського корпусу, не пройшов школу футболу як гравець", – цитує Ступара UA-Football.

До слова, пенальті не став на заваді команді Мірчі Луческу, яка у підсумку розгромила полтавців з рахунком 5:1, здобула 3 пункти та зберегла 13-очкову перевагу над Шахтарем.

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