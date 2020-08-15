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Экс-аналитику Динамо диагностировали рак – ему всего 28 лет

16:30 - Читати українською
Экс-аналитику Динамо диагностировали рак – ему всего 28 лет
Глеб Платов /фото из открытых источников

Журналист Олег Барков сообщил, что у бывшего аналитика киевского Динамо Глеба Платова диагностировали рак.

"В своей жизни я всегда восхищался людьми, которые сами сделали себя, свое имя и смогли построить успешную карьеру благодаря своей кропотливой работе. Одним из таких людей является Глеб Платов, который в юном возрасте попал в киевское Динамо и занимал должность аналитика. Его творения – курсы аналитики и скаутинга PASS – лучшая образовательная программа в истории украинского футбола.

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Футбол – это одна большая семья. И сейчас одному из челнов нашей семьи нужна помощь. Недавно врачи диагностировали у Глеба онкологическое заболевание: острый промиелоцитарный лейкоз.

Глебу нужна помощь в дорогом лечении, и я призываю всю футбольную общественность ему помочь. Уважаемые президенты клубов УПЛ и ПФЛ, руководители УАФ, и просто болельщики. Давайте вместе объединимся в этом вопросе и сделаем доброе дело – поможем умнейшему парню и высококлассному специалисту", – поделился Барков на своей странице в Facebook.

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Динамо Киев Динамо Киев Глеб Глеб Платов Олег Барков
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