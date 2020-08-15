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Екс-аналітику Динамо діагностували рак – йому лише 28 років

16:30 - Читать на русском
Екс-аналітику Динамо діагностували рак – йому лише 28 років
Гліб Платов / фото з відкритих джерел

Журналіст Олег Барков повідомив, що в колишнього аналітика київського Динамо Гліба Платова діагностували рак.

"У своєму житті я завжди захоплювався людьми, які самі зробили себе, своє ім'я та змогли побудувати успішну кар'єру завдяки своїй кропіткій праці. Одним з таких людей є Гліб Платов, який в юному віці потрапив в київське Динамо і обіймав посаду аналітика. Його творіння – курси аналітики і скаутингу PASS – найкраща освітня програма в історії українського футболу.

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Футбол – це одна велика сім'я. І зараз одному з човнів нашої родини потрібна допомога. Нещодавно лікарі діагностували в Гліба онкологічне захворювання: гострий проміелоцітарний лейкоз.

Глібу потрібна допомога в дорогому лікуванні, і я закликаю всю футбольну громадськість йому допомогти. Шановні президенти клубів УПЛ і ПФЛ, керівники УАФ, і просто вболівальники. Давайте разом об'єднаємося в цьому питанні і зробимо добру справу – допоможемо дуже розумному хлопцю та висококласному фахівцю", – поділився Барков на своїй сторінці у Facebook.

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Динамо Динамо Гліб Гліб Платов Олег Барков
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