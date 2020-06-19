"Смерть – это часть нашей жизни": экс-тренер Барселоны медленно умирает, но не собирается сидеть дома

Бывший тренер Барселоны, Сельты и Жироны Хуан Карлос Унсуэ собрал специальную пресс-конференцию, чтобы сообщить о своем страшном диагнозе – боковом амиотрофическом склерозе.

"Впервые я посетил невролога 5 лет назад. Мы с Луисом Энрике вернулись в Барселону, занимались любимым хобби – велоспортом. Тело постоянно находилось под большой нагрузкой, тогда же появились первые спазмы. Впоследствии они начали беспокоить меня ночью. Когда организм расслабился, моя нервная система оставалась активной, вызывая спазмы. Я чувствовал дискомфорт, никогда раньше такого не было. Это продолжалось около трех лет.

Экс-тренер Барселоны получил смертельный диагноз – ему всего 53

В январе 2018-го, когда я работал с Сельтой, велопрогулки превратились в изнурительный марафон. Тело и голова умоляли отдыха. Я больше не мог нормально работать, не хватало физической силы. В конце сезона появился первый видимый симптом: палец левой руки двигался с другой скоростью, потеряв мобильность. Я обратился к врачам, потому что подумал, что неудачно упал с велосипеда, но мне объяснили, что это – часть необратимого процесса. Тогда же впервые поставили диагноз, который подтвердился в феврале этого года.

Сейчас я еще могу выполнять все обычные дела. Конечно, каждый раз сложнее спускаться по лестнице, приходится держаться за перила, я теряю координацию. В последние месяцы болезнь развивалась медленно, но она прогрессирует. Важно не похудеть. Пытаться хоть как-то поддерживать физическую форму.

Есть ли у меня шанс? Я не живу бесполезными иллюзиями, не верю, что смогу это преодолеть. Мы столкнулись со 100-летней болезнью. Исследователям серьезно не хватает средств, чтобы изучить ее лучше и найти способ лечения. Я надеюсь, что в скором будущем человечество сможет хотя бы притормозить процесс на стадии выявления болезни.

Мы с женой будем путешествовать Испанией, посетим родственников и друзей. Будем путешествовать, пока не устанем. Я хочу поехать в Памплону, увидеться с близкими.

Иногда у меня возникает ощущение, что мы очень боимся говорить о смерти, и в конце концов смерть – это часть жизни. Возможно, я потерял страх, воспринимаю это как данность. Это помогает мне наслаждаться оставшимся временем. Я чувствую себя привилегированным, ведь занимался любимым делом", – цитирует Унсуэ Mundo Deportivo.

Пресс-конференция 53-летнего специалиста состоялась на Камп Ноу. Его пришли поддержать Альба, Пике, Пуйоль, Серхи Роберто, Жозеп Бартомеу, Луис Энрике, Серхио Бускетс и другие представители каталонского гранда.

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