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Бывшему нападающему СК Днепр-1 диагностировали рак – ему всего 21 год

09:12 - Читати українською
Бывшему нападающему СК Днепр-1 диагностировали рак – ему всего 21 год
Арамис Кузин / СК Днепр-1

Арамис Кузин, который выступал в Украине за Оболонь-Бровар и СК Днепр-1, сообщил ужасную новость о своем здоровье.

Напомним, в Украине 21-летний канадец играл за Оболонь-Бровар и СК Днепр-1, который покинул в феврале 2020 года. Сейчас его контракт принадлежит датскому Ольборгу. Кузин, выступающий на позиции центрфорварда, заявил, что у него обнаружили саркому Юинга – редкую форму рака костей.

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"Неделю назад я должен был сделать абляцию предварительно доброкачественной опухоли, которая была у меня в бедре. После пробуждения от наркоза мне сказали, что операция не состоялась, так как биопсия показала, что предположения врача относительно моей ноги были неверными.

Несколько дней назад я получил результаты биопсии. Мне поставили диагноз – саркома Юинга. Это редкая форма рака костей, которая поражает преимущественно молодых людей. Я пока не знаю всех деталей, но собираюсь надрать задницу этой штуке.

С нетерпением жду начала химиотерапии, чтобы пройти весь этот процесс и вернуться на футбольное поле", – написал Кузин в Instagram.

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So this is the moment right before my life changed. A week ago on Monday I was supposed to get an ablation on a supposed benign tumour (Osteoid Osteoma) that I had in my femur. After waking up from the anesthesia I was told that the operation did not go through as the biopsy the surgeon performed after I had fallen asleep revealed the doctors' assumptions on my leg were incorrect. After waiting for the biopsy results, I finally got them a few days ago. I have been diagnosed with Ewing's Sarcoma, a rare form of bone cancer that mainly affects young people. While I'm not sure on all the details yet, I am sure everyone around me and I are gonna kick this thing in the ass. I'm looking forward to starting my chemo, getting through this process and getting back on the football pitch. Much love to everyone!

Допис, поширений Арамис (@aramiskouzine)

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Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Ольборг Ольборг СК Днепр-1 СК Днепр-1 Арамис Арамис Кузин
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