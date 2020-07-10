Бывшему нападающему СК Днепр-1 диагностировали рак – ему всего 21 год

Арамис Кузин, который выступал в Украине за Оболонь-Бровар и СК Днепр-1, сообщил ужасную новость о своем здоровье.

Напомним, в Украине 21-летний канадец играл за Оболонь-Бровар и СК Днепр-1, который покинул в феврале 2020 года. Сейчас его контракт принадлежит датскому Ольборгу. Кузин, выступающий на позиции центрфорварда, заявил, что у него обнаружили саркому Юинга – редкую форму рака костей.

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"Неделю назад я должен был сделать абляцию предварительно доброкачественной опухоли, которая была у меня в бедре. После пробуждения от наркоза мне сказали, что операция не состоялась, так как биопсия показала, что предположения врача относительно моей ноги были неверными.

Несколько дней назад я получил результаты биопсии. Мне поставили диагноз – саркома Юинга. Это редкая форма рака костей, которая поражает преимущественно молодых людей. Я пока не знаю всех деталей, но собираюсь надрать задницу этой штуке.

С нетерпением жду начала химиотерапии, чтобы пройти весь этот процесс и вернуться на футбольное поле", – написал Кузин в Instagram.

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