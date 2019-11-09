Реал разгромил Эйбар и стал лидером чемпионата Испании – соперник сборной Украины получил полную авоську голов

Реал победил Эйбар (4:0) в 13-м туре Ла Лиги и возглавил турнирную таблицу как минимум до завершения поединка Барселона – Сельта. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Эйбар – Реал стартовал в 19:30 по киевскому времени. Перед отчетным поединком подопечные Зидана занимали третье место в Ла Лиге, уступая Барселоне и Реал Сосьедаду, который в пятницу разошелся миром с Леганесом и стал лидером чемпионата. В прошлом туре мадридцы могли возглавить турнирную таблицу, но не справились со скромным Бетисом на Сантьяго Бернабеу, расписав нулевую ничью. А вот на неделе "бланкос" дома уничтожили Галатасарай в Лиге чемпионов, забив 6 "сухих" голов.

Эйбар после серии провальных матчей выиграл 2 поединка подряд и поднялся из опасной зоны на 14-ю позицию Примеры. К слову, в сезоне 2018/19 баски дома уничтожили Реал со счетом 3:0 – это единственная победа в истории Эйбара над Реалом в официальном поединке. В случае победы в этом матче Реал становился лидером чемпионата. Правда, Барселона свой поединок 13-го тура против Сельты проведет сегодня вечером (начало в 22:00).

Уже на 3-й минуте Бензема пробил в штангу, но француз горевал недолго, ведь арбитр зафиксировал офсайд у нападающего. Другой удар Карима после прострела Азара парировал Марко Дмитрович – основной голкипер сборной Сербии, который уже 17 ноября попытается в Белграде остановить сборную Украины в заключительном для нас матча отбора на Евро-2020. К слову, именно Дмитрович получил от сборной Украины 5 мячей в поединке на Арене Львов.

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Впрочем, на 17-й минуте бессилен был и Дмитрович. После удара Модрича и рикошета от защитника Федерико Вальверде протолкнул мяч на Бензема, который ударом в пустые ворота забил свой 8-й гол в чемпионате. Стартовый натиск Реала логично завершился голом.

Беда не ходит одна – в этом Эйбар убедился уже спустя 2 минуты. Эден Азар заработал пенальти, который ударом в нижний угол уверенно реализовал Серхио Рамос. Идеальное начало для мадридцев, которые существенно облегчили себе задачу, ведь матч проходил под настоящим ливнем.

Тут же счет мог становиться и 0:3, но арбитр не зафиксировал фол Дмитровича против Азара, который упал после выхода один на один с голкипером. В следующей атаке сербский вратарь прервал хороший прострел Менди на Бензема. На 28-й минуте арбитр назначил второй пенальти в ворота Эйбара за фол против Лукаса Васкеса. К мячу подошел Карим Бензема, который забил 9-й гол в Ла Лиге и вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки.

Эйбар мог сократить отставание в счете на 31-й минуте, но затяжная атака хозяев не закончилась акцентированным ударом по воротам. Позже пробивал Такаси Инуи, но очень неудачно. Реал прогнозируемо сбавил обороты после трех забитых голов, позволив баскам перевести игру на половину поля мадридцев. Впрочем, до действительно опасных моментов в первом тайме так и не дошло. Разве что на последних секундах Эскаланте с острого угла пробил выше. 0:3 – дождливый первый тайм, который, по сути, уже решил судьбу матча.

Второй тайм начался с неприятностей для Реала – Каземиро получил повреждение в борьбе с соперником, но сумел продолжить игру. Сразу же хозяева требовали пенальти – по их мнению, мяч попал в руку Карвахалю. Арбитр был неумолим, отклонив все претензии басков. В следующем эпизоде ​​классная возможность была быть у Эскаланте, но тот банально махнул ногой мимо мяча.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Эту футбольную истину Реал подтвердил на 61-й минуте. Федерико Вальверде классным ударом с линии штрафной замкнул передачу Модрича. Претензий к Дмитровичу быть не может – сербский голкипер не имел никаких шансов.

Этот гол, по сути, стал последнім серьезным событием в матче – обе команды откровенно доигрывали поединок, хотя несколько полумоментов еще возникали как у ворот Дмитровича, так и вблизи владений Куртуа.

Реал одержал легкую победу на классе, набрал 25 очков и минимум на несколько часов возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. Барселона свой матч против Сельты начнет сегодня в 22:00 по Киеву.

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