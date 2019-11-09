Реал легко розгромив Ейбар та став лідером чемпіонату Іспанії – суперник збірної України отримав повну торбу голів

Реал переміг Ейбар (4:0) у 13-му турі Ла Ліги та очолив турнірну таблицю щонайменше до завершення поєдинку Барселона – Сельта. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Ейбар – Реал стартував о 19:30 за київським часом. Перед звітним поєдинком підопічні Зідана посідали третє місце в Ла Лізі, поступаючись Барселоні та Реал Сосьєдаду, який у п'ятницю розійшовся миром з Леганесом і став лідером чемпіонату. У минулому турі мадридці могли очолити турнірну таблицю, але не впоралися зі скромним Бетісом на Сантьяго Бернабеу, розписавши нульову нічию. А от на тижні "бланкос" вдома знищили Галатасарай у Лізі чемпіонів, забивши 6 "сухих" голів.

Ейбар після серії провальних матчів виграв 2 поєдинки поспіль та піднявся із небезпечної зони на 14-ту позицію Прімери. До слова, в сезоні 2018/19 баски вдома знищили Реал з рахунком 3:0 – це єдина перемога в історії Ейбара над Реалом в офіційному поєдинку. У випадку звитяги в цьому матчі Реал ставав лідером чемпіонату. Щоправда, Барселона свій поєдинок 13-го туру проти Сельти проведе сьогодні ввечері (початок о 22:00).

Вже на 3-й хвилині Бензема пробив у стійку, але француз сумував недовго, адже арбітр зафіксував офсайд у нападника. Інший удар Каріма після прострілу Азара парирував Марко Дмітровіч – основний голкіпер збірної Сербії, який вже 17 листопада спробує в Белграді зупинити збірну України в заключному для нас матчу відбору на Євро-2020. До слова, саме Дмітровіч отримав від збірної України 5 м'ячів у поєдинку на Арені Львів.

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Втім, на 17-й хвилині безсилим був і Дмітровіч. Після удару Модріча та рикошету від захисника Федеріко Вальверде проштовхнув м'яч на Бензема, який ударом в порожні ворота забив свій 8-й гол у чемпіонаті. Стартовий натиск Реала логічно завершився голом.

Біда не ходить одна – в цьому Ейбар переконався вже за 2 хвилини. Еден Азар заробив пенальті, який ударом в нижній кут впевнено реалізував Серхіо Рамос. Ідеальний початок для мадридців, які суттєво полегшили собі завдання, адже матч проходив під справжньою зливою.

Тут же рахунок міг ставати і 0:3, але арбітр не зафіксував фол Дмітровіча проти Азара, який впав після виходу віч-на-віч із голкіпером. В наступній атаці сербський воротар перервав хороший простріл Менді на Бензема. На 28-й хвилині арбітр призначив другий пенальті у ворота Ейбара за фол проти Лукаса Васкеса. До м'яча підійшов Карім Бензема, який забив 9-й гол у Ла Лізі та вийшов у одноосібні лідери бомбардирських перегонів.

Ейбар міг скоротити відставання в рахунку на 31-й хвилині, але затяжна атака господарів не завершилася акцентованим ударом по воротах. Пізніше пробивав Такасі Інуї, але дуже невдало. Реал прогнозовано збавив оберти після трьох забитих голів, дозволивши баскам перевести гру на половину поля мадридців. Втім, до справді небезпечних моментів у першому таймі так і не дійшло. Хіба що на останніх секундах Ескаланте з гострого кута пробив вище. 0:3 – дощовий перший тайм, по суті, вже вирішив долю матчу.

Другий тайм розпочався з неприємностей для Реала – Каземіро отримав пошкодження в боротьбі із суперником, але зумів продовжити гру. Тут же господарі вимагали пенальті – на їхню думку, м'яч влучив у руку Карвахалю. Арбітр був невблаганним, відхиливши всі претензії басків. В наступному епізоді класна нагода була бути в Ескаланте, але той банально махнув ногою повз м'яч.

Не забиваєш ти – забиваєш тобі. Цю футбольну істину Реал підтвердив на 61-й хвилині. Федеріко Вальверде класним ударом з лінії штрафного замкнув передачу Модріча. Претензій до Дмітровіча бути не може – сербський голкіпер не мав жодних шансів.

Цей гол, по суті, став останньою серйозною подією в матчі – обидві команди відверто догравали поєдинок, хоча декілька напівмоментів ще виникали як біля воріт Дмітровіча, так і поблизу володінь Куртуа.

Реал здобув легку перемогу на класі, набрав 25 очок та мінімум на кілька годин очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Барселона свій матч проти Сельти розпочне сьогодні о 22:00 за Києвом.

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