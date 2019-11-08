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Сербия объявила заявку на матчи отбора к Евро-2020 против Украины и Люксембурга – есть громкий сюрприз

20:31 328 Читати українською
Сербия объявила заявку на матчи отбора к Евро-2020 против Украины и Люксембурга – есть громкий сюрприз
Любиша Тумбакович / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович объявил заявку команды на матчи отбора на Евро-2020 против Украины и Люксембурга.

 

Стоит отметить, что в списке отсутствует нападающий мадридского Реала Лука Йович. Говорят, что у форварда конфлик с наставником национальной команды.

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Вратари: Марко Дмитрович (Эйбар), Предраг Райкович (Реймс), Эмил Роцков (Войводина)

Защитники: Александр Коларов (Рома), Неманья Милунович, Милан Родич, Марко Гобелич (все – Црвена Звезда), Никола Максимовичи (Наполи), Никола Миленкович (Фиорентина), Урош Спаич (Краснодар), Филипп Младенович (Легия), Неманья Милетич ( Партизан).

Полузащитники: Неманья Максимовичи (Хетафе), Лука Миливоевич (Кристал Пэлас), Саша Лукич (Торино), Неманья Гудель, (Севилья), Душан Тадич (Аякс), Филипп Джуричич (Сассуоло), Мият Гачинович, Филипп Костич (оба – Айнтрахт) , Сергей Милинкович-Савич (Лацио), Адем Льяич (Бешикташ), Неманья Радоньич (Марсель).

Нападающие: Александар Митрович (Фулхэм), Андрея Павлович (АПОЭЛ), Милан Павков (Црвена Звезда) Джордж Деспотович (Оренбург).

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Напомним, сборная Сербии идет на третьем месте в группе В отбора Евро-2020. Сербы на одно очко отстают от Португалии, Украина занимает первое место и уже обеспечила себе выход на чемпионат Европы. Подопечных Тумбаковича ждут поединки с Люксембургом (14 ноября) и Украины (17 ноября).

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