Эйбар не смог вылететь на матч против Севильи – поединок Ла Лиги уже сегодня

Эйбар перед матчем 34-го тура испанской Ла Лиги столкнулся с неожиданными проблемами. Из-за поломки самолета "оружейники" не смогли вылететь в Андалусию.
Техническая неисправность воздушного судна помешала Эйбару вовремя вылететь в Севилью, сообщает Mundo Deportivo.
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Из-за поломки "оружейники" вынуждены были покинуть аэропорт и вернуться в гостиницу. Теперь подопечные Хосе Луиса Мендилибара ждут новый рейс в аэропорт "Сан-Пабло". Баскская команда должна добраться до Севильи вовремя, но будет иметь в разпоряжении меньше времени для предматчевой подготовки.
Отметим, что поединок Севилья – Эйбар запланирован на сегодня, 6 июля. Начало матча в 23:00 по киевскому времени.
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