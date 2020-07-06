Форвард Депортиво Сантос роскошной бисиклетой заставил вспомнить шедевры Бейла и Роналду

Нападающий Депортиво из Ла-Коруньи Кристиан Сантос отличился невероятным по красоте голом в матче 38-го тура испанской Сегунды против Уэски (2:1).

Колумбиец оформил классный гол в неприметном матче второго по силе дивизиона под занавес первого тайма.

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На 43-й минуте галисийцы организовали двухходовку на левом фланге, а затем выверенным навесом нашли в штрафной Сантоса. Опытному форварду для оформления красоты хватило и одного прикосновения. Лишним элементом сложностей для исполнения бисиклеты для Сантоса был оппонент, буквально висевший на нападающем, но ветеран справился.

К слову, Депортиво одержал важную победу над Уэской и увеличил отрыв от опасной зоны. Для Кристиана Сантоса этот мяч лишь 5-й в нынешнем сезоне.

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