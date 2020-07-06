Ейбар не зміг вилетіти на матч проти Севільї – поєдинок Ла Ліги вже сьогодні

Ейбар перед матчем 34-го туру іспанської Ла Ліги зіткнувся з несподіваними проблемами. Через поломку літака "зброярі" не змогли вилетіти до Андалусії.

Технічна несправність повітряного судна завадила Ейбару вчасно вилетіти до Севільї, повідомляє Mundo Deportivo.

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Через поломку "зброярі" змушені були покинути летовище та повернутися до готелю. Тепер підопічні Хосе Луїса Менділібара чекають на новий рейс до аеропорту "Сан-Пабло". Баскська команда повинна дістатися до Севільї вчасно, але матиме менше часу для передматчевої підготовки.

Відзначимо, що поєдинок Севілья – Ейбар запланований на сьогодні, 6 липня. Початок матчу о 23:00 за київським часом.

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