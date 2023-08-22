Эффектный старт Пулишича и гол Жира в видеообзоре матча Болонья – Милан – 0:2
09:46 - Читати українською
Милан обыграл Болонью в первом туре Серии А. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Оливье Жиру 11’
Кристиан Пулишич 21’
11’ Оливье Жиру
21’ Кристиан Пулишич
Завершал первый тур в чемпионате Италии матч между Миланом и Болоньей. В начале встречи хозяева шокировали "россонери", когда Ликояннис мощным ударом пробил в перекладину. Но забить первыми удалось именно подопечным Пиоли. Жиру оформил первый свой гол в сезоне 2023/24. Второй мяч в ворота забил новичок команды Кристиан Пулишич, а ассистировал ему француз.
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Несмотря на то, что у Болоньи было несколько великолепных возможностей забить в ворота Милана, "россонери" удержали свое преимущество и одержали первую победу.
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