Милан обыграл Болонью в первом туре Серии А. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Завершал первый тур в чемпионате Италии матч между Миланом и Болоньей. В начале встречи хозяева шокировали "россонери", когда Ликояннис мощным ударом пробил в перекладину. Но забить первыми удалось именно подопечным Пиоли. Жиру оформил первый свой гол в сезоне 2023/24. Второй мяч в ворота забил новичок команды Кристиан Пулишич, а ассистировал ему француз.

Милан победил Болонью – Жиру и Пулишич сделали игру, Пиоли прибегнул к курьёзному решению в перерыве

Несмотря на то, что у Болоньи было несколько великолепных возможностей забить в ворота Милана, "россонери" удержали свое преимущество и одержали первую победу.