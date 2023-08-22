Завершував перший тур в чемпіонаті Італії матч між Міланом та Болоньєю. Напочатку зустрічі господарі шокували "россонері", коли Лікоянніс потужним ударом пробив в поперечину. Але забити першими вдалося саме підопічним Піолі. Гол для Жиру створили новачки – Пулішіч та Рейндерс. Американець ще й сам забив, подвоївши перевагу класним ударом після ефектного аситу Жиру.

Мілан переміг Болонью – Жиру й Пулішіч зробили гру, Піолі вдався до курйозного рішення в перерві

Попри те, що у Болоньї було кілька чудових нагод забити в ворота Мілана, "россонері" втримали свою перевагу і здобули першу перемогу.