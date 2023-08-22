Ефектний старт Пулішіча та гол Жиру у відеоогляді матчу Болонья – Мілан – 0:2
09:46 - Читать на русском
Мілан переграв Болонью в першому турі Серії А. Відео голів і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Олів'є Жиру 11’
Крістіан Пулішіч 21’
11’ Олів'є Жиру
21’ Крістіан Пулішіч
Завершував перший тур в чемпіонаті Італії матч між Міланом та Болоньєю. Напочатку зустрічі господарі шокували "россонері", коли Лікоянніс потужним ударом пробив в поперечину. Але забити першими вдалося саме підопічним Піолі. Гол для Жиру створили новачки – Пулішіч та Рейндерс. Американець ще й сам забив, подвоївши перевагу класним ударом після ефектного аситу Жиру.
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Попри те, що у Болоньї було кілька чудових нагод забити в ворота Мілана, "россонері" втримали свою перевагу і здобули першу перемогу.
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