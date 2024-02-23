Кривбасс начал более активно, однако с завершающим ударом были проблемы. Аду в течение двух минут мог выводить Кривбасс вперед, но сначала в падении через себя ножницами не попал как следует по мячу, а затем головой не сумел замкнуть в пустые ворота. Хобленко в середине тайма уже видел сферу в сетке после удара с острого угла, но Клищук заблокировал. На последней минуте тайма Кривбасс заработал пенальти (за игру рукой Шестакова) и ушел на перерыв побеждая.

Кривбасс разгромил ЛНЗ в первом матче года в УПЛ – команда Вернидуба захватила единоличное лидерство

После отдыха ЛНЗ значительно активизировался, но... пропустил во второй раз – Аду воспользовался ошибкой защиты, перехватил сферу и закрутил в дальний угол. А вскоре Кузык чудо-голом с дальней дистанции поставил точку в матче. Кривбасс поймал кураж и мог довести счет до разгрома: Илич выходил один на один, а Микитишин стрелял под перекладину – оба раза кипер ЛНЗ был на высоте.