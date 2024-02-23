Кривбас розпочав активніше, однак зі завершальним ударом були проблеми. Аду протягом двох хвилин міг виводити Кривбас вперед, але спочатку у падінні через себе ножицями не влучив як слід по м'ячу, а згодом головою не зумів замкнути у порожні ворота. Хобленко в середині тайму вже бачив сферу у сітці після удару з гострого кута, але Кліщук заблокував. На останній хвилині тайму Кривбас заробив пенальті (за гру рукою Шестакова) і пішов на перерву перемагаючи.

Кривбас розгромив ЛНЗ у першому матчі року в УПЛ – команда Вернидуба захопила одноосібне лідерство

Після відпочинку ЛНЗ значно активізувався, але... пропустив вдруге – Аду скористався помилкою захисту, перехопив сферу і закрутив у дальній кут. А за трохи Кузик диво-голом з далекої відстані поставив крапку у матчі. Кривбас спіймав кураж і міг довести рахунок до розгрому: Іліч виходив сам на сам, а Микитишин стріляв під поперечину – обидва рази кіпер ЛНЗ був на висоті.