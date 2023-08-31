Лучшим тренером 5-го тура признан наставник Полесья Юрий Калитвинцев, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Награду же самого полезного игрока получил его подопечный – Александр Назаренко.

К слову, Калитвинцеву в голосовании удалось опередить Виктора Скрипника (Ворскла), Эдмара (Металлист 1925) и Владимира Шарана (Минай). В свою очередь Назаренко обошел Руслана Степанюка (Ворскла), Дмитрия Юсова (Металлист 1925) и Дмитрия Крыськива (Шахтер).

Напомним, в матче 5-го тура УПЛ Полесье неожиданно разгромило Александрию со счетом 3:0. Назаренко, который вышел на замену, забил гол и отдал результативную передачу.

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