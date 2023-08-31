Найкращим тренером 5-го туру визнано наставника Полісся Юрія Калітвінцева, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Нагороду ж найкориснішого гравця отримав його підопічний – Олександр Назаренко.

До слова, Калітвінцеву у голосуванні вдалось випередити Віктора Скрипника (Ворскла), Едмара (Металіст 1925) та Володимира Шарана (Минай). Натомість Назаренко обійшов Руслана Степанюка (Ворскла), Дмитра Юсова (Металіст 1925) та Дмитра Криськіва (Шахтар).

Нагадаємо, у матчі 5-го туру УПЛ Полісся несподівано розгромило Олександрію з рахунком 3:0. Назаренко, який вийшов на заміну, забив гол і віддав результативну передачу.

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