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Эффектная битва чемпиона и аутсайдера в видеообзоре матча Бавария – Падерборн

06:00 101 Читати українською
Эффектная битва чемпиона и аутсайдера в видеообзоре матча Бавария – Падерборн
Бавария – Падерборн / Видео голов и обзор матча

Бавария смогла одержать победу в матче 23 тура Бундеслиги против Пардеборна (3:2). Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

25’ Серж Гнабри
70’ Роберт Левандовски
88’ Роберт Левандовски
 
Деннис Србены 44’
Свен Міхель 75’
25’ Серж Гнабри
44’ Деннис Србены
70’ Роберт Левандовски
75’ Свен Міхель
88’ Роберт Левандовски

Гнабри вывел мюнхенцев вперед, однако гости смогли отыграться еще до перерыва.

Бавария на последних минутах вырвала победу над Падерборном в матче с пятью голами

Голкипер Падерборна сохранял свои владения "сухими", пока за дело не взялся Левандовски. Поляку пришлось дважды поражать ворота соперника, поскольку Бавария позволила сопернику забить второй – 3:2.

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Бавария - Падерборн Бавария Бавария Падерборн Падерборн Германия Видеоновости
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