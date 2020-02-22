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Ефектна битва чемпіона та аутсайдера у відеоогляді матчу Баварія – Падерборн

06:00 7 Читать на русском
Ефектна битва чемпіона та аутсайдера у відеоогляді матчу Баварія – Падерборн
Баварія – Падерборн / Відео голів та огляд матчу

Баварія змогла вибороти перемогу в матчі 23 туру Бундесліги проти Пардеборна (3:2). Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

25’ Серж Гнабрі
70’ Роберт Лєвандовскі
88’ Роберт Лєвандовскі
 
Денніс Србени 44’
Свен Міхель 75’
25’ Серж Гнабрі
44’ Денніс Србени
70’ Роберт Лєвандовскі
75’ Свен Міхель
88’ Роберт Лєвандовскі

Гнабрі вивів мюнхенців вперед, однак гості змогли відігратися ще до перерви.

Баварія на останніх хвилинах вирвала перемогу над Падерборном у матчі з п'ятьма голами

Голкіпер Падерборна зберігав свої володіння "сухими", допоки за справу не взявся Лєвандовскі. Поляку довелося двічі вражати ворота суперника, оскільки Баварія дозволила супернику забити вдруге – 3:2.

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Теги
Баварія - Падерборн Баварія Баварія Падерборн Падерборн Німеччина Відеоновини
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