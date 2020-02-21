Бавария на последних минутах вырвала победу над Падерборном в матче с пятью голами

Премьерный матч 23-го тура немецкой Бундеслиги порадовал перестрелкой в Мюнхене, в которой Бавария праздновала трудную победу над последней командой чемпионата.

Бавария, несмотря на лидерство в Бундеслиге, не имеет права терять очки, ведь сразу четыре конкурента держатся позади на расстоянии от одного до четырёх зачётных баллов. Благо, в соперниках в этом туре был Падерборн, а матч проходил на Альянц Арене.

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Мюнхенцы сразу же захватили инициативу, создав ряд моментов и, в конце концов, открыли счёт на 26-й минуте в результате прорыва Левандовски, передачи на Толлиссо и проникающего паса Корентена на Гнабри. Серж принял мяч в штрафной, накрутил защитников на ограниченном пространстве и пробил в правый нижний угол – 1:0.

До конца первого тайма хозяева провели ещё несколько классных эпизодов, но реализовать их не удавалось. Падерборн же, не имея ни одного удара по воротам за весь первый тайм, неожиданно сравнял счёт на 44-й минуте после классного заброса на ход Србены. Нойер традиционно вышел из ворот аж на фланг, но нападающий пробросил мяч ему между ног, ворвался в штрафную и пробил в пустые ворота – 1:1! Именно с этим счётом команды ушли отдыхать.

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Второй тайм начался со шквала опасных эпизодов у ворот "красных", но отважная игра голкипера Цингерле не дала мюнхенцам быстро восстановить своё преимущество. Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик вынужден был бросать в бой Комана и Мюллера, что принесло свои плоды на 70-й минуте – хозяева забили. Правда, отличилист не свежие игроки, а Левандовски, мощно пробивший метров 18-ти после передачи Гнабри с левого края штрафной.

Казалось, что Падерборну конец, но гости не только не сдались, но и отыгрались. На 75-й минуте Ястжемски прорвался по левому флангу и мощно пробил по центру, Нойер парировал, а Михель сыграл на добивании – 2:2! На 85-й минуте Ястжемски мог и победу гостям принести, вырываясь практически один на один с Нойером, но удар у него не получился, а на 88-й Левандовски наказал за расточительность, точным выстрелом забив третий гол Баварии. Он же стал и победным.

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Таким образом, Бавария набрала 49 очков, оставшись на первой позиции с отрывом в четыре зачётных балла от РБ Лейпциг – правда, тот может сократить отставание уже в текущем туре. Падерборн держится на восемнадцатой строчке, имея в активе 16 очков.

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