"Эдуард сейчас на пике формы", – Заховайло прокомментировал вызов Соболя в сборную Украины

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал вызов защитника Яблонца Эдуарда Соболя в сборную Украины.

"Слежу за Соболем в каждом матче. Эдуард сейчас находится на пике формы. Выглядит убедительно, чем, в принципе, заслужил вызов в сборную от Шевченко.

Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом – Ракицкий вне списка

Хороший на мяче в подыгрыше, играет только вперед, мало брака, подключается к быстрым атакам, физически в отличной форме. Чешский чемпионат научил его вести борьбу.

Было время, когда у него имелись спады в игре. Это связанно с различными причинами. Он игрок арендованный, и это не совсем хорошо для карьеры. Это, конечно же, лучше, чем сидеть на банке в Шахтёре, но есть нюансы. Каждый клуб решает свои стратегические задачи по воспитанию собственных футболистов. Эдик почти год провёл не на своей позиции. И хочу его похвалить. Молодец, справился!", – написал Заховайло в Facebook.

К слову, первые матчи отбора на Евро-2020 состоятся 22 и 25 марта против Португалии и Люксембурга соответственно. Оба поединка национальная команда проведет на выезде.

Какой нападающий сборной Украины лучше всех реализует моменты – неожиданные лидеры сезона 2018/19