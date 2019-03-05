"Едуард зараз на піку форми", – Заховайло прокоментував виклик Соболя до збірної України

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло прокоментував виклик захисника Яблонца Едуарда Соболя у збірну України.

"Стежу за Соболем в кожному матчі. Едуард зараз перебуває на піку форми. Виглядає переконливо, чим, в принципі, заслужив виклик у збірну від Шевченка.

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Хороший на м'ячі в підіграванні, грає тільки вперед, мало браку, підключається до швидких атак, фізично у відмінній формі. Чеський чемпіонат навчив його вести боротьбу.

Були часи, коли у нього були спади в грі. Це пов'язано з різними причинами. Він гравець орендований, і це не зовсім добре для кар'єри. Це, звичайно ж, краще, ніж сидіти на банці в Шахтарі, але є нюанси. Кожен клуб вирішує свої стратегічні завдання виховання власних футболістів. Соболь майже рік провів не на своїй позиції. І хочу його похвалити. Молодець, впорався!", – написав Заховайло у Facebook.

До слова, перші матчі відбору на Євро-2020 відбудуться 22 та 25 березня проти Португалії та Люксембургу відповідно. Обидва поєдинки національна команда проведе на виїзді.

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