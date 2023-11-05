Эдмар покинул пост исполняющего обязанности главного тренера харьковчан, утверждает Український футбол.

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Решение было принято еще до матча с Черноморцем. Эдмар пришел на тренировку, чтобы попрощаться с командой. Подготовкой занимались Олег Голодюк и Евгений Котов, которые смогли одержать первую за полтора месяца победу.

Металлист 1925 пока не делал никаких официальных заявлений об уходе Эдмара, хотя в последнее время с прессой общался только Голодюк. Они дуэтом возглавили харьковчан в октябре прошлого года. Сейчас команда идет на девятой строчке УПЛ, имея 15 очков после 12 туров.

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