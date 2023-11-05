Едмар покинув посаду виконувача обов'язків головного тренера харків'ян, стверджує Український футбол.

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Рішення було ухвалене ще до матчу з Чорноморцем. Едмар прийшов на тренування, щоб попрощатися з командою. Підготовкою займались Олег Голодюк і Євген Котов, які змогли здобути першу за півтора місяці перемогу.

Металіст 1925 поки не робив жодних офіційних заяв про відхід Едмара, хоча останнім часом з пресою спілкувався лише Голодюк. Вони дуетом очолили харків'ян у жовтні минулого року. Зараз команда йде на дев'ятій сходинці УПЛ, маючи 15 очок після 12 турів.

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