"Почему отсутствовал на матче с Черноморцем главный тренер Эдмар? Я думаю, что будет правильно, если эту ситуацию прокомментирует либо сам Эдмар, либо руководство клуба.

Камбек имени "джокеров" в видеообзоре матча Металлист 1925 – Черноморец – 2:1

С моей стороны, наверное, не компетентно будет это делать", – сказал Голодюк в комментарии Українському футболу.

К слову, Металлист 1925 пока не делал никаких официальных заявлений об уходе Эдмара, хотя в последнее время с прессой общался только Голодюк. Они дуэтом возглавили харьковчан в октябре прошлого года. Сейчас команда идет на девятой строчке УПЛ, имея после 13-ти туров 15 очков и игру в запасе.

Металлист 1925 на глазах Реброва оформил камбек с Черноморцем, играя больше тайма в большинстве