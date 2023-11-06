Голодюк прокомментировал слухи об уходе Эдмара из Металлиста 1925
Тренер харьковчан Олег Голодюк не захотел раскрывать тайну распада тандема с Эдмаром.
"Почему отсутствовал на матче с Черноморцем главный тренер Эдмар? Я думаю, что будет правильно, если эту ситуацию прокомментирует либо сам Эдмар, либо руководство клуба.
Камбек имени "джокеров" в видеообзоре матча Металлист 1925 – Черноморец – 2:1
С моей стороны, наверное, не компетентно будет это делать", – сказал Голодюк в комментарии Українському футболу.
К слову, Металлист 1925 пока не делал никаких официальных заявлений об уходе Эдмара, хотя в последнее время с прессой общался только Голодюк. Они дуэтом возглавили харьковчан в октябре прошлого года. Сейчас команда идет на девятой строчке УПЛ, имея после 13-ти туров 15 очков и игру в запасе.
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