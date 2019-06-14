Эдерсон пропустит стартовые матчи Копа Америка

Голкипер сборной Бразилии Эдерсон не сыграет в первом туре группового этапа Копа Америка против Боливии и может пропустить игру против Венесуэлы.

Сборная Бразилии не сможет рассчитывать на своего голкипера Эдерсона в стартовом матче Копа Америка против Боливии, сообщает Marca.

Футболист получил травму и пропустит от 5 до 7 дней, из-за чего рискует не сыграть и во втором туре против Венесуэлы. Ожидается, что основным вратарем будет Алиссон.

Ранее "селесао" потеряли свою главную звезду Неймара, который вообще не сможет принять участие в турнире.

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