Едерсон пропустить стартові матчі Копа Амеріка

Голкіпер збірної Бразилії Едерсон не зіграє у першому турі групового етапу Копа Амеріка проти Болівії і може пропустити гру проти Венесуели.

Збірна Бразилії не зможе розраховувати на свого голкіпера Едерсона у стартовому матчі Копа Амеріка проти Болівії, повідомляє Marca.

Футболіст отримав травму і пропустить від 5 до 7 дні, через що ризикує не зіграти й в другому турі проти Венесуели. Очікується, що основним воротарем буде Аліссон.

Раніше "селесао" втратили свою головну зірку Неймара, який взагалі не зможе взяти участі в турнірі.

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