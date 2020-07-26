Манчестер Сити разгромил Норвич – Зинченко наблюдал за прощанием капитана и роскошной игрой де Брюйне

Матч и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Норвич стартовала в 18:00 по киевскому времени. Прямая видеотрансляция поединка на территории Украины не проводилась, а "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию поединка заключительного тура Премьер-лиги. Поединок не имел турнирного значения ни для одной из команд. Манчестер Сити в любом случае финишировал вторым, а Норвич – последним, потеряв шансы на выживание еще несколько туров назад. Интересно, что в первом круге аутсайдер неожиданно обыграл команду Гвардиолы со счетом 3:2.

Александр Зинченко начал поединок на скамейке запасных, слева в защите вышел Жоау Канселу. Эта игра стала последней для Давида Силвы в АПЛ. 34-летний испанец, который отдал "горожанам" 10 сезонов, прощался с английским футболом. Как только Манчестер Сити завершит выступления в Лиге чемпионов, знаменитый полузащитник покинет клуб. На матч против Норвича Давид Силва вывел свою команду с капитанской повязкой. Именно он и начал игру, совершив первый удар по мячу.

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Сити прогнозируемо захватил инициативу и зажал Норвич у своих ворот. Серия стандартов не принесла успеха подопечным Гвардиолы, а на 5-й минуте дальний удар нанес Канселу – выше. Силва классно нашел Стерлинга в штрафной, но тот с левой тоже не попал. Тем более неожиданным стал ответ Норвича, который забил в первой же атаке. Эрнандес протащил мяч к штрафной и пробил низом в ближний – Эдерсон не спас, а Уокер защищался уж очень инертно. 0:1 – казалось, аутсайдер сенсационно повел в счете, но свое слово сказал VAR. Офсайд. А вот на 11-й минуте "горожане" на удивление буднично открыли счет. Стерлинг и де Брюйне обыгрались в штрафной, англичанин прострелил, а Жезус оказался самым расторопным, затолкав мяч в ворота Тима Крула.

Манчестер Сити продолжил атаковать. Жезус мог оформить дубль, однако пробил выше из выгодной позиции. Хороший шанс был у де Брюйне – бельгиец, пробивая с лету, не попал в створ. Игроки Норвича в течение первых 25-ти минут не менее трех раз теряли мяч вблизи собственных ворот – только неточность хозяев помешала "горожанам" оформить комфортное преимущество уже в первой половине тайма. Де Брюйне мощно приложился из-за пределов штрафной, но на пути мяча встал защитник. Жезус мог забить гол-близнец, однако на этот раз помешал чудо-блок Годфри, который через минуту сумел заблокировать еще и удар Силвы!

На 36-й минуте Норвич упустил роскошный шанс забить. Пукки выбежал один на один с Эдерсоном, но проиграл дуэль голкиперу. Кантвелл добивал, перебрасывая вратаря – выше. Сити ответил моментом Стерлинга, который тоже упустил свою возможность, а де Брюйне не дотянулся до мяча. Фоден мощно пробил из пределов штрафной – Крул на месте. Под занавес тайма мог забивать и Силва, который не попал в дальний угол. Тотальное доминирование Манчестер Сити воплотилось во второй гол уже в компенсированное время. Де Брюйне убрал защитника и блестящим ударом из-за пределов штрафной поразил дальнюю девятку – красота! Не было ни одного шанса как у Крула, так и у паучка, который жил в сетке ворот.

На второй тайм Гвардиола выпустил Фернандиньо, Мареза и Гюндогана вместо Гарсии, Фодена и Родри соответственно. Зинченко остался на скамейке. Немец мог забить уже вторым касанием, но не попал в нижний угол. Мог отличиться голом-красавцем Давид Силва. Испанец эффектно накрутил оппонента и пробил в дальний угол – против взятия ворот был только Крул, который исполнил классный сейв. Эффектным спасением собственных ворот отметился и Эдерсон, который вовремя бросился в ноги Эрнандесу. Как оказалось, этим сейвом бразильский кипер едва не начал голевую атаку Сити, однако Стерлинг снова принял не лучшее решение, пробив мимо ближнего угла.

На 65-й минуте мяч лишь чудом не оказался в воротах Норвича – после срезки защитника гостей спасла штанга. Подача углового завершилась ефекним выстрелом Мареза с лету – выше. Опять мог забивать Силва, удар которого в очередной раз заблокировали. Откровенно не везло капитану "горожан". Стерлинг пробил в защитника метров с 10-ти, а после выстрела Жезуса Норвич в который раз спас Крул. Голкипер гостей безальтернативно был лучшим в своей команде – не исключено, что после вылета "канареек" из АПЛ Тим останется в элите в составе другого коллектива.

Впрочем, на 79-й минуте не помог и Крул. Де Брюйне шикарным пасом вывел Стерлинга на свидание с голкипером, а вингер наконец реализовал свой шанс. 3:0. Через 5 минут Марез ударом в нижний угол забил 4-й мяч. Сразу после этого Давид Силва официально попрощался с АПЛ – вместо капитана, который получил овации от всей команды, вышел Бернарду. Уже в компенсированное время де Брюйне блестящим обводящим ударом оформил дубль. Мяч от штанги влетел в ворота. 5:0 – уверенная победа Сити.

Александр Зинченко на поле так и не вышел. Манчестер Сити завершил сезон 2019/20 с 81-м очком в активе, забив 102 гола в чемпионате. Норвич вылетел в Чемпионшип – 21 очко и лишь 26 забитых мячей (худший показатель среди всех команд).