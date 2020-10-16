Хавбек травмировал правую камбаловидную мышцу в расположении сборной Норвегии и пропустит ближайшие матчи Реала, сообщает официальный сайт клуба.

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Сроки восстановления пока не называются, однако норвежец точно не сыграет в матче против Кадиса, который запланирован на 17 октября, начало в 19:30, а также рискует матч против Шахтера в Лиге чемпионов и Эль Класико.

К слову, Мартин провел 3 поединка в составе "сливочных" в текущем сезоне, однако не отличался результативными действиями.

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