Хавбек травмував правий камбаловидний м'яз у розташуванні збірної Норвегії та пропустить найближчі матчі Реала, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Терміни відновлення поки не називаються, проте норвежець точно не зіграє у матчі проти Кадіса, який запланований на 17 жовтня, початок о 19:30, а також ризикує матч проти Шахтаря у Лізі чемпіонів та Ель Класіко.

До слова, Мартін провів 3 поєдинки у складі "вершкових" у поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями.

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