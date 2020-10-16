В заявку Реала на матч 6-го тура Ла Лиги против Кадиса попал сын Сантьяго Каньисареса – Лукас.

Третий голкипер Реала Диего Альтубе работал в составе Кастильи и, чтобы не нарушать медицинский протокол, останется в распоряжении Рауля. Ожидается, что испанец сыграет в 12-м туре Сегунды Б против Лас Росас, сообщает Marca.

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Подобная ситуация заставила тренерский штаб Зинедина Зидана искать еще одного вратаря для первой команды. Именно поэтому вызов получил Лукас Каньисарес – сын воспитанника Реала и легендарного голкипера Валенсии Сантьяго Каньисареса. 18-летний футболист выступал за юниорские команды мадридцев.

Лукас уже провел тренировку вместе с главной командой и будет присутствовать на скамейке запасных во время матча против Кадиса. Ожидается, что место в стартовом составе традиционно займет Тибо Куртуа, а Андрей Лунин, как и Каньисарес-младший, останется в запасе.

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