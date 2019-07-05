toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ - ВАККЕР ШАХТЕР - ЮРДИНГЕН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Эдегор перешел в Реал Сосьедад на правах аренды

18:33 40 Читати українською
Эдегор перешел в Реал Сосьедад на правах аренды
Мартин Эдегор / Marca

Полузащитник Мартин Эдегор будет выступать за Реал Сосьедад на правах аренды.

Мартин Эдегор перешел в Реал Сосьедад на правах аренды, сообщает официальный сайт мадридского Реала.

"Анти-Едегор": забив 9 голів у матчі ЧС, не поспішає у топ-клуб і слухає батька, який бився з легендою Манчестер Юнайтед

Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. Отметим, что 20-летний полузащитник, кроме Реала, также выступал за Стрёмсгодсет, Херенвен, Витесс.

Сезон 2018/19 Эдегор провел в аренде за Витесс, где провел 35 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.

Реал и его дилеммы: Лунин имеет 20 предложений, Бейл – 8 друзей по бунту, а у Переса трансферная цель на миллиард евро

blog_ava
Шахтер – Юрдинген: Бланко Лещук затмевает чемпиона мира, неважный матч против команды из 3-го дивизиона
15:02
716
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Трансферы Реал Мадрид Испания Трансферы Чемпионата Испании Реал Сосьедад Реал Сосьедад Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
53
мин
Уганда
22:00
Сенегал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук