Полузащитник Мартин Эдегор будет выступать за Реал Сосьедад на правах аренды.

Мартин Эдегор перешел в Реал Сосьедад на правах аренды, сообщает официальный сайт мадридского Реала.

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Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года. Отметим, что 20-летний полузащитник, кроме Реала, также выступал за Стрёмсгодсет, Херенвен, Витесс.

Сезон 2018/19 Эдегор провел в аренде за Витесс, где провел 35 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.

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