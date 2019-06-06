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"Анти-Едегор": забив 9 голів у матчі ЧС, не поспішає у топ-клуб і слухає батька, який бився з легендою Манчестер Юнайтед

17:00 1635 Читать на русском
"Анти-Едегор": забив 9 голів у матчі ЧС, не поспішає у топ-клуб і слухає батька, який бився з легендою Манчестер Юнайтед
Ерлінг Холанд / фото із соцмереж
Вадим Грищук Вадим Грищук

Зірка збірної Норвегії U-20 вже записав своє ім'я в історію чемпіонатів світу, але здатен на більше. "Футбол 24" знайомить вас Ерлінгом Холандом – одним із найперспективніших форвардів європейського футболу.

Ерлінг Холанд назавжди запам'ятає вечір 30 травня 2019 року. 18-річний нападник у складі збірної Норвегії U-20 у матчі останнього туру групового етапу юніорського ЧС-2019 створив справжнє диво. Норвежець значно допоміг своїй команді познущатися над однолітками з Гондурасу. Європейці здобули нищівну перемогу з рахунком 12:0, а 9 голів у свій актив записав саме Холанд.

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Футбольне майбутнє Ерлінгу приготувала сама доля. Він народився на початку нового тисячоліття у британському Лідсі в родині норвезького футболіста Альфа-Інгле Холанда, який тоді захищав кольори місцевого Лідс Юнайтед.

Холанд-старший грав у захисті і не боявся жорсткої боротьби. У вересні 1997 року під час дербі проти Манчестер Юнайтед Альф-Інгле завдав травми капітану "червоних дияволів" Рою Кіну. Він подумав, що ірландець симулює і брутально закликав того піднятися і продовжити гру, але Рой покинув поле на ношах. Історія знайшла своє продовження у квітні 2001-го, коли Холанд вже грав за Манчестер Сіті. Кін не забув свого кривдника і під час манкуніанського дербі навмисно ледь не зламав норвежцю ногу в коліні. Альф так і не зміг остаточно відновитися після того пошкодження і, зігравши після повернення на поле всього 3 матчі, завершив професіональну кар'єру.

Ерлінг почав займатися футболом у норвезькому клубі Брюне, в якому розпочинав і його батько. Прогрес Холанда-молодшого був настільки стрімким, що він дебютував за основну команду у 15-річному віці. У своєму першому сезоні на професіональному рівні він провів 16 поєдинків у другому дивізіоні чемпіонату Норвегії, так і не відзначившись результативними діями.

Вже після дебютного сезону Холанд заслужив шанс спробувати свої сили в найвищому дивізіоні у складі Мольде. Тодішній наставник команди Уле Гуннар Сульшер високо оцінив потенціал тінейджера і стабільно довіряв йому місце у складі – у тій кампанії Ерлінг провів 19 поєдинків у всіх турнірах, ставши автором трьох забитих м'ячів.

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Наступний сезон видався ще успішнішим. Холан почав грати більше та дебютував у єврокубках (5 матчів і 4 голи у Лізі Європи). В чемпіонаті Норвегії він забив 12 м'ячів у 25 зустрічах. Цього виявилося достатньо, щоб стати у тій першості найкращим бомбардиром Мольде і здобути нагороду "Найкращому молодому гравцеві Норвегії-2018".

Не дивно, що після таких показників РБ Зальцбург не пошкодував за нападника 5 млн євро (Мольде свого часу заплатив Брюне всього 200 тисяч). В Австрії Холанд прогнозовано почав отримувати менше ігрової практики, в минулому сезоні провів лише 10 матчів за основну команду, зігравши загалом 555 хвилин. Але й цього Ерлінгу вистачило, щоб 5 разів відзначитись у воротах суперників Зальцбурга.

Антропометрія молодого норвежця (191 сантиметр зросту та 87 кілограмів ваги) наперед визначила усі аналогії. Ще з юного віку за ним закріпилося прізвисько "новий Ібрагімовіч". Холанд не приховує свого захоплення шведом і в одному з інтерв'ю зізнався, що книга Златана його надихає. Однак на полі ці гравці зовсім не схожі. Ерлінгу помітно бракує техніки, але він розвинув у собі зовсім інші якості.

Його сильною стороною можна назвати вибір позиції. Попри високий зріст він напрочуд рідко забиває головою. Діючи на позиції центрфорварда, він навчився інстинктивно відчувати лінію офсайду і завдяки цьому часто залишає захисників позаду. Окрім того, Халанд добре відкривається поміж лініями і не витрачає занадто багато часу, щоб приборкати м'яч. До того ж його не можна назвати скупим – він радше віддасть передачу на партнера, ніж проб'є по воротах з невигідної позиції.

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Для свого віку Ерлінг доволі мудро оцінює власні перспективи. Він мав конкретні пропозиції від Арсенала, Манчестер Юнайтед та Ювентуса, але обрав чемпіонат Австрії: "РБ Зальцбург – це сучасний клуб. Тут є усе для того, щоб продовжити розвиватися. Наразі мені не потрібно поспішати із переходом до складу котрогось із європейських грандів". Така розважливість – це, передусім, заслуга батька футболіста, який за сумісництвом є його агентом. Подейкують, що шефство над перспективним форвардом намагався взяти одіозний Міно Райола, але його посягання залишилися безрезультатними.

Наразі кар'єра Холанда розвивається неквапливо, але, здається, у правильному руслі. Звісно після того, як він встановив рекорд для матчів чемпіонату світу всіх вікових категорій за кількістю голів в одному поєдинку (9 – у ворота юніорської команди Гондурасу), уваги до його персони побільшає. Однак навіть сам форвард не впав у ейфорію від цього досягнення, оскільки його виявилося замало, щоб вивести Норвегію U-20 у плей-офф турніру в Польщі.

Уле Гуннар Сульшер, який не побоявся зробити ставку на тоді ще 17-річного нападника Мольде, високо оцінює вміння Холанда: "У нього є фізика, швидкість і техніка. Він нічого не боїться. Я ніколи не боявся ставити його у склад. Його атакувальний потенціал дуже високий. Думаю, він готовий до серйозних викликів".

Пророкувати майбутнє суперзірки після першого гучного успіху футболіста – справа невдячна. Історія знає чимало прикладів, коли здобутки на молодіжному рівні так і залишилися єдиними у біографії гравців. Проте ставлення до справи Холанда та його оточення свідчать про те, що Ерлінг точно знає чого і яким чином він може досягти. Наразі вже можна стверджувати, що він точно не повторить долю свого співвітчизника Мартіна Едегора, який теж вважався суперталантом і у 15-річному віці підписав контракт з Реалом. Що було далі, всім чудово відомо. А от чого досягне Холанд, покаже лише час.

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