Едегор перейшов в Реал Сосьєдад на правах оренди

Півзахисник Мартін Едегор виступатиме за Реал Сосьєдад на правах оренди.

Мартін Едегор перейшов до Реал Сосьєдад на правах оренди, інформує офіційний сайт мадридського Реала.

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Угода розрахована до 30 червня 2020 року. Зазначимо, що 20-річний півзахисник, окрім Реала, також виступав за Стрьомсгодсет, Херенвен, Вітесс.

Сезон 2018/19 Едегор провів в оренді за Вітесс, де провів 35 матчів в чемпіонаті Нідерландів, забив 9 голів і віддав 13 результативних передач.

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