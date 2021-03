Арсенал намерен выкупить контракт Мартина Эдегора у мадридского Реала, сообщает Фабрицио Романо в подкасте Here We Go Podcast.

Сейчас 22-летний норвежец защищает цвета "канониров" на правах аренды. В конце сезона стороны сядут за стол переговоров, потрал transfermarkt оценивает Мартина в 40 млн евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Эдегор провел 7 матчей, и даже успел отметиться голом.

