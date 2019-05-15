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Ящишин: Смалийчук не является работником Карпат, он хотел помочь клубу, но его методы были не каждому понятны

15 мая 10:12 82 Читати українською
Ящишин: Смалийчук не является работником Карпат, он хотел помочь клубу, но его методы были не каждому понятны
Олег Смалийчук / Фото: ФК Карпаты

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал, что Олег Смалийчук больше не является работником клуба.

"Самлийчук приложился в позитивном плане к трансферам Карпат. Он провел для клуба очень выгодные и качественные трансферы. В финансовой составляющей это его огромная заслуга, что он заработал для клуба очень большие деньги.

"Коломойский не имеет никакой роли в Карпатах", – исполнительный директор Ящишин

Думаю, он и дальше поможет клубу с трансферами. Мы надеемся, что он продолжит свою деятельность, как профессионал, который умеет продать игрока в хороший клуб. Сделать хорошо и для нашего клуба, и для игрока, и для нового клуба. Уверен, Смалийчук нам в этом поможет.

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Наверное, все же можно считать, что Смалийчук не является работником Карпат. Он когда и работал в клубе, делал это не для зарплаты, не для собственной выгоды. Он хотел помочь клубу, но методы, которыми он это делал, были не каждому понятны и не каждый с ними согласится", – сказал Ящишин телеканалу "Футбол 1".

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Теги
Карпаты Карпаты Ростислав Ящишин Олег Смалийчук
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