Ящишин: Смалийчук не является работником Карпат, он хотел помочь клубу, но его методы были не каждому понятны

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал, что Олег Смалийчук больше не является работником клуба.

"Самлийчук приложился в позитивном плане к трансферам Карпат. Он провел для клуба очень выгодные и качественные трансферы. В финансовой составляющей это его огромная заслуга, что он заработал для клуба очень большие деньги.

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Думаю, он и дальше поможет клубу с трансферами. Мы надеемся, что он продолжит свою деятельность, как профессионал, который умеет продать игрока в хороший клуб. Сделать хорошо и для нашего клуба, и для игрока, и для нового клуба. Уверен, Смалийчук нам в этом поможет.

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Наверное, все же можно считать, что Смалийчук не является работником Карпат. Он когда и работал в клубе, делал это не для зарплаты, не для собственной выгоды. Он хотел помочь клубу, но методы, которыми он это делал, были не каждому понятны и не каждый с ними согласится", – сказал Ящишин телеканалу "Футбол 1".