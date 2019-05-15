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Ящишин: Смалійчук не є працівником Карпат, він хотів допомогти клубу, але його методи були не кожному зрозумілі

15 травня 10:08 563 Читать на русском
Ящишин: Смалійчук не є працівником Карпат, він хотів допомогти клубу, але його методи були не кожному зрозумілі
Олег Смалійчук / Фото: ФК Карпати

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин розповів, що Олег Смалійчук більше не є працівником клубу.

"Смалійчук долучився в позитивному плані до трансферів Карпат. Він провів для клубу дуже вигідні та якісні трансфери. У фінансовій складовій це його величезна заслуга, що він заробив для клубу дуже великі гроші.

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Думаю, він і далі допоможе клубу з трансферами. Ми сподіваємося, що він продовжить свою діяльність, як професіонал, який вміє продати гравця в хороший клуб. Зробити добре і для нашого клубу, і для гравця, і для нового клубу. Упевнений, Смалійчук нам в цьому допоможе.

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Напевно, все ж можна вважати, що Смалійчук не є працівником Карпат. Він коли і працював в клубі, робив це не для зарплати, не для власної вигоди. Він хотів допомогти клубу, але методи, якими він це робив, були не кожному зрозумілі і не кожен з ними погодиться", – сказав Ящишин телеканалу "Футбол 1".

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Теги
Карпати Карпати Ростислав Ящишин Олег Смалійчук
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