"Коломойский не имеет никакой роли в Карпатах", – исполнительный директор Ящишин

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал об участии Игоря Коломойского в жизни львовского клуба.

"По состоянию на сегодня роли второго инвестора нет. Насколько мне известно, второй инвестор никак не живет клубом, не принимает никаких решений и никоим образом не реагирует на то, что здесь происходит.

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Никакой помощи вообще. Вся финансовая нагрузка лежит на плечах одного инвестора – Петра Дыминского", – поделился Ящишин в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, вчера якобы болельщики Карпат обратились к Петру Дыминскому и Игорю Коломойскому с просьбой передать им руководство клубом, но ультрас львовского клуба заявили, что не имеют к этому отношения.

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