Ящишин: Львов – самый оптимальный вариант для завершения сезона УПЛ

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин одобрительно отреагировал на идею доиграть нынешний сезон УПЛ только в двух городах.

"Карпатам на руку такой вариант. Думаю, мы бы договорились о том, что команды смогут тренироваться на наших полях и играть на Украине. В нашем клубе работают одни из лучших агрономов в стране, поэтому за качество газонов я не волнуюсь.

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Добавляет Львову преимуществ и наличие в городе Арены Львов, где также могут проходить матчи чемпионата. Если УПЛ и УАФ договорятся с Ареной, находящейся в государственной собственности, о приемлемых финансовых условиях проведения матчей, в выигрыше останутся все: УПЛ получит вариативность при планировании календаря, а стадион наконец заработает по своему основному назначению.

Другой вопрос устроит ли такое развитие событий тоже Мариуполь, которому нужно сутки сюда добираться и где-то жить. То же касается Олимпика, Ворсклы и Днепра-1. Насильно сюда никого не затащишь. Хотя логика действительно подсказывает, что с точки зрения инфраструктуры Львов – самый оптимальный вариант.

УАФ получила 4,3 миллиона евро от УЕФА и пока не знает, как их потратить. Эти средства можно аккумулировать в завершение чемпионата в двух городах – то есть помочь командам с доездом, проживанием, расходами на организацию матчей, приобретением тестов на коронавирус и т.д.", – цитирует Ящишина Tribuna.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Карпаты расположились на последней строчке турнирной таблицы.

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