Ящишин: Львів – найоптимальніший варіант для завершення сезону УПЛ

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин схвально відреагував на ідею дограти нинішній сезон УПЛ лише у двох містах.

"Карпатам на руку такий варіант. Думаю, ми б домовилися про те, що команди зможуть тренуватися на наших полях і грати на Україні. У нашому клубі працюють одні з найкращих агрономів в країні, тому за якість газонів я не хвилююся.

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Додає Львову переваг і наявність в місті Арени Львів, де також можуть відбуватись матчі чемпіонату. Якщо УПЛ і УАФ домовляться з Ареною, що перебуває у державній власності, про прийнятні фінансові умови проведення матчів, у виграші залишаться всі: УПЛ отримає варіативність при плануванні календаря, а стадіон нарешті запрацює по своїм основним призначенням.

Інше питання чи влаштує такий розвиток подій той же Маріуполь, якому потрібно добу сюди добиратися і десь жити. Те ж стосується Олімпіка, Ворскли і Дніпра-1. Насильно сюди нікого не затягнеш. Хоча логіка дійсно підказує, що з точки зору інфраструктури Львів – найоптимальніший варіант.

УАФ отримала 4,3 мільйона євро від УЄФА і поки не знає, як їх витратити. Ці кошти можна акумулювати на завершення чемпіонату в двох містах – тобто допомогти командам з доїздом, проживанням, витратами на організацію матчів, придбання тестів на коронавірус тощо", – цитує Ящишина Tribuna.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Карпати розташувались на останній сходинці турнірної таблиці.

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