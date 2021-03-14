Экс-президент Металлиста Александр Ярославский рассказал о дружбе с Мироном Маркевичем, с которым в свое время сделал харьковский клуб третьей силой в украинском футболе.

"С Маркевичем мы друзья до сих пор, просто меньше общаемся с учетом того, что нет футбола. Можем созвониться, поздравляем друг друга.

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У нас был коллектив единомышленников. Официоза не было, но это был больше клуб единомышленников, чем стандартное поведение в клубах.

Переход Маркевича в Днепр? Я никаких разрешений не давал, потому что они с Красниковым год еще проработали в Металлисте. Я просто всех предупредил, чтобы не попали в долговые обязательства, так как в Металлисте отвечал за это я. В результате, никто из них не попал в долговую яму Курченко, кроме игроков, которые остались без зарплат.

После сборной Маркевич больше времени стал уделять Металлисту. Сейчас я бы никогда не пошел на совмещение должностей – нужно заниматься чем-то одним. Это невозможно. Я бы никогда не отдал Маркевича, если бы сам не считал это правильным. Да, Коломойский помогал, но не он был инициатором приглашения Маркевича. На каком-то этапе это сработало, но не в долгосрочной перспективе", – сказал Ярославский в комментарии программе BurBuzz.

Напомним, Маркевич тренировал Металлист с 2005 по 2014 годы. С 1 февраля 2010-го параллельно принял сборную Украины, которой руководил в 4 матчах (три победы и одна ничья). Покинул "сине-желтых" в августе этого же года.

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