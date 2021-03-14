Екс-президент Металіста Олександр Ярославський розповів про дружбу з Мироном Маркевичем, з яким свого часу зробив харківський клуб третьою силою в українському футболі.

"З Маркевичем ми друзі дотепер, просто менше спілкуємося з огляду на те, що немає футболу. Можемо зідзвонитися, вітаємо один одного.

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У нас був колектив однодумців. Офіціозу не було, але це був більше клуб однодумців, ніж стандартна поведінка в клубах.

Перехід Маркевича у Дніпро? Я жодних дозволів не давав, тому що вони з Красніковим рік ще пропрацювали в Металісті. Я просто всіх попередив, щоб не потрапили у боргові зобов'язання, тому що в Металісті відповідав за це я. В результаті, ніхто з них не потрапив у боргову яму Курченка, окрім гравців, які залишилися без зарплат.

Після збірної Маркевич більше часу став приділяти Металісту. Зараз я б ніколи не пішов на суміщення посад – потрібно займатися чимось одним. Це неможливо. Я б ніколи не віддав Маркевича, якби й сам не вважав би це правильним. Так, Коломойський допомагав, але не він був ініціатором запрошення Маркевича. На якомусь етапі це спрацювало, але не у довгостроковій перспективі", – сказав Ярославський у коментарі програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Маркевич тренував Металіст з 2005 по 2014 роки. З 1 лютого 2010-го паралельно прийняв збірну України, якою керував у 4 матчах (три перемоги і одна нічия). Покинув "синьо-жовтих" у серпні цього ж року.

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