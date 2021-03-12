Знаменитый Мирон Маркевич близок к возвращению к активной футбольной деятельности в Харькове.

"Легендарное трио Ярославский-Красников-Маркевич может воссоединиться в возрожденном Металле(сте). Мирон Богданович рассчитывает вернуться в Харьков.

Маркевич высказался по возрождению Металлиста под крылом Ярославского

Вот только уже не на тренерскую скамейку, а в кресло функционера. Но только в 2023 году, когда клуб перейдет в собственность Ярославского", – отметил журналист Игорь Бурбас в своем твиттере.

Напомним, Мирон Маркевич работал в Металлисте с 2005 по 2014 годы, добыв серебряные награды чемпионата Украины, 6 раз занимал третью позицию в УПЛ и выводил команду в 1/4 финала Лиги Европы. Самых высоких успехов клуб достиг при сотрудничестве Евгения Красникова, Александра Ярославского и Мирона Маркевича.

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