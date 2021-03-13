"Как по мне, Игорь Коломойский – положительный персонаж в украинском футболе. Из того, что я знаю – он никогда не договаривался с судьями.

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Днепр никогда не играл договорные игры. Тогда был украинский футбол и Коломойский был положительным персонажем. А сейчас футбола нет – и Коломойского нет. Днепр, Карпаты, Кривбасс и Арсенал? Не суди, да не судим будешь. Это точно не моя задача", – сказал Ярославский в комментарии программе BurBuzz.

Напомним, Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 годы, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Недавно бизнесмен сделал официальное заявление о намерениях возродить харьковский коллектив.

Коломойского связывали с рядом украинских клубов, однако после исчезновения Днепра известный олигарх отошел от большого футбола и обратил свое внимание на баскетбол. В одноименном клубе выступает его сын – Григорий.

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