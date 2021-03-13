"Як на мене, Ігор Коломойський – позитивний персонаж в українському футболі. З того, що я знаю – він ніколи не домовлявся з суддями.

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Дніпро ніколи не грав договірні ігри. Тоді був український футбол і Коломойський був позитивним персонажем. А зараз футболу немає – і Коломойського немає. Дніпро, Карпати, Кривбас і Арсенал? Не суди, та не судимий будеш. Це точно не моє завдання", – сказав Ярославський у коментарі програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 роки, пізніше клуб перейшов до рук Курченка, а у 2016-му припинив своє існування. Нещодавно бізнесмен зробив офіційну заяву щодо намірів відродити харківський колектив.

Коломойського пов'язували з низкою українських клубів, однак після зникнення Дніпра відомий олігарх відійшов від великого футболу і звернув свою увагу на баскетбол. В одноіменному клубі виступає його син – Григорій.

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